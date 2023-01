Hulsterloo en RIA W mogen het volgende week nog eens proberen

met video Hoek is verre van kleurloos, maar tekent in spektakel­stuk bij Barend­recht nog te veel buiten de lijntjes

Aan spektakel geen gebrek tijdens de eerste competitiewedstrijd van Hoek in 2023. Na een matige eerste helft liet de Zeeuwse derdedivisionist op bezoek bij Barendrecht na de pauze zien wat het in huis heeft. Het was alleen niet voldoende voor een punt of zelfs een overwinning: 5-4.

22 januari