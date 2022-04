Hulster hockeysters laten teleurstellend punt achter bij nummer laatst

Goes heeft echt driepun­ters nodig om het vege lijf te kunnen redden

Blijft Goes volgend seizoen in de derde divisie actief of wordt het de hoofdklasse? Aanvoerder Ruben Hollemans is stellig in aanloop naar het uitduel met VVOG. ,,Ik zie de wedstrijd van zaterdag als één van de laatste strohalmen.”

22 april