Hulstenaar wordt verzorger van nationale voetbalteam Congo-Brazzaville

Het nieuws dat Put bondscoach was geworden van het land in Centraal Afrika – ruim vijf miljoen inwoners en buurland van Conga Kinshasa – was de werknemer van Yara niet ontgaan. ,,Na zijn aanstelling bij Congo-Brazzaville had ik hem per mail gefeliciteerd. Van het een kwam het ander. Het is allemaal snel gegaan en het was ook even stressvol. Ik bedoel, er is het gedoe met corona en met je werk moet je het ook nog kunnen regelen‘’ vertelt een inmiddels opgeluchte De Wilde.