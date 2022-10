Houtepen en Van Leiden blijven ongeslagen na onderlinge ontmoeting

De degradant heeft zijn plaats in de top van de derde klasse te danken aan zeges op Bevelanders, Patrijzen, Veere en Vlissingen. Tegen FC Dauwendaele, dat nu net als Serooskerke dertien punten heeft, bleef een vijfde zege uit. Houtepen: ,,Het was prima zo, 1-1 was terecht. Weet je, je verliest hem ook niet. De eerste helft was voor ons, maar Dauwendaele was de tweede helft beter.’’