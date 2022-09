Horrorminuten in Woerden verpesten de middag voor Hoek

DERDE DIVISIEHoek heeft zaterdag in de derde divisie een zeer pijnlijke nederlaag geleden. Op bezoek bij Sportlust'46 kwamen de Zeeuws-Vlamingen al na 12 minuten op voorsprong, maar door een horrorslotfase voor rust viel alles in duigen. Uiteindelijk werd er met 5-1 verloren.

De aanloop naar het treffen met Sportlust'46 verliep voor Hoek met een lach en een traan. De lach kwam er door het bereiken van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker en de bijbehorende loting. Twee dagen na de zege op IJsselmeervogels werden de Zeeuws-Vlamingen namelijk gekoppeld aan eredivisionist Heerenveen. Maar weer een dag later maakte de lach plaats voor de traan, toen het bericht binnenkwam dat oud-speler Dave Gijsel deze week op 50-jarige leeftijd is overleden. De Belg was bij Hoek een echte publiekslieveling.

In Woerden speelde Hoek daarom met rouwbanden en werd een minuut stilte in acht genomen. Dat bleek stilte voor de storm, want niet veel later was er al een eerste flinke kans voor de thuisploeg. Zakaria Issarti ging op Hoek-goalie Lars Knipping af, maar schoot voorlangs. Geen vlugge 1-0 voor Sportlust'46 dus. Maar tien minuten later was het wél al raak voor Hoek, uit een corner van Rik Impens. Hij legde de bal op het hoofd van Gertjan Martens en die kopte in de twaalfde minuut raak voor de Zeeuws-Vlamingen.

Het vermakelijke eerste kwartier bleek aanvankelijk echter niet de opmaat voor een spectaculaire eerste helft. Na de snelle kans voor Sportlust en de 0-1 van Hoek bleven meer grote mogelijkheden uit. En als er een ploeg aanspraak maakte op een doelpunt, was het Hoek. Gilles Vandecandelaere deed een poging, maar die resulteerde slechts in een hoekschop. En ook uit de corner werd niet gescoord. Daardoor leek Hoek met een 0-1-voorsprong de rust in te gaan. Een prima uitgangspositie. Maar dat veranderde in de slotminuten volledig.

Doemscenario

Want op slag van rust ging het helemaal mis voor de Zeeuws-Vlamingen. Gepruts achterin leidde eerst de gelijkmaker van Ahmed Abdallah al Mahdi in. Daarna ging Martens - de maker van de 0-1 - flink in de fout. Hij beging een overtreding in het zestienmetergebied en kreeg daardoor niet alleen een strafschop tegen, maar ook een rode kaart. Een doemscenario voor Hoek, dat tot dan nauwelijks in de problemen kwam. Omdat Mohammed Bendadi het buitenkansje benutte, stapten de Zeeuwen ineens met een achterstand het veld af voor de rust.

Na de pauze werd het er niet beter op voor Hoek. Al Mahdi maakte er binnen twee minuten al 3-1 van met zijn tweede treffer van de middag. De 4-1 van Wessel Meiring liet daarna slechts vijf minuten op zich wachten. Net als Al Mahdi maakte ook Bendadi nog zijn tweede voor Sportlust'46, dat geen medelijden toonde met Hoek. De ploeg van trainer Bjorn De Neve zag een week die zo mooi begon en volgens plan verliep uiteindelijk volledig in het water vallen. De lach maakte binnen enkele dagen plaats voor de tranen.