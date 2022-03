Hontenisse passeert met zevenklapper en is weer koploper

Kloetinge weer afgelast, net als zes andere Zeeuwse duels

VLISSINGEN - De topper in de eerste klasse B tussen Kloetinge en RVVH is afgelast. Coronabesmettingen bij RVVH zijn daarvan de reden. Het is één van de zeven Zeeuwse duels waar zaterdag een streep door is gegaan.

11 maart