Hontenisse mag nacompetitie in, maar kiest voor vrijwillige degradatie

Normaal gesproken zou Hontenisse daardoor veroordeeld zijn tot deelname aan de nacompetitie voor lijfsbehoud. De club kiest echter voor vrijwillige degradatie en wil in de tweede klasse bouwen aan een nieuw team voor de toekomst.

De beslissing om een stap terug te doen kwam deze week niet helemaal onverwacht. Hontenisse was dit seizoen niet alleen opnieuw veroordeeld tot verre uitreizen, maar acteerde ook op een niveau dat eigenlijk iets te hoog gegrepen was.

Quote We willen nu met vooral speelsters die bij Hontenisse begonnen zijn verder en de nadruk niet alleen op prestaties leggen maar ook op spelple­zier. Antoine de Kever, teammanager Hontenisse

De start was met vier nederlagen op rij al niet hoopgevend, na een korte opleving rond de winterstop (met drie zeges in vier wedstrijden) gingen de Zeeuws-Vlamingen in de aanloop naar het slotduel met VDZ uit Arnhem ook nog eens zeven keer achtereen onderuit.

Onder druk van al die verliespartijen dunde de selectie ook nog eens hard uit. Zo waren gaandeweg Nina Pierar vanwege een zware blessure en Leonie de Booij en Rosalie de Kever om studieredenen niet langer of niet altijd beschikbaar.

,,Omdat ook nog eens een aantal belangrijke speelsters stopt of in ploegendienst is gaan werken, hebben we besloten vrijwillig terug te keren naar de tweede klasse’’, verklaarde teammanager Antoine de Kever na het duel met VDZ.

,,We kiezen er daarom voor de doorgroei vanuit de jeugd voorrang te geven. De eerste klasse is een mooie klasse om in te voetballen, maar je ontkomt er niet aan om op dit niveau keuzes te maken. We willen nu met vooral speelsters die bij Hontenisse begonnen zijn verder en de nadruk niet alleen op prestaties leggen maar ook op spelplezier.’’

Vier keer Lisan van den Broek

Hontenisse, dat in 2019 naar de eerste klasse promoveerde door in de verlenging van het beslissingsduel Bavel 2 met 5-2 te verslaan, kwam tegen VDZ in eerste instantie nog op een 1-0-voorsprong door een treffer van Lisan van den Broek, maar keek bij de rust alweer tegen een 1-3-achterstand aan.

Via 2-3 werd het daarna 2-5, voordat Lisan van den Broek met twee doelpunten de eindstand op 4-5 bepaalde. Van den Broek was ook al verantwoordelijk geweest voor de 2-3 en was zodoende niet voor het eerst dit seizoen als enige verantwoordelijk voor de gehele productie.