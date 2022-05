Hontenisse kan de titel al bijna ruiken

Unieke reeks Goes-cap­tain Ruben Hollemans: 90 duels met 90 minuten

Door de rode kaart van Jelle Klap in de derby tegen Hoek is Ruben Hollemans nog de enige speler die dit seizoen geen minuut miste bij Goes. Verrassend? Niet echt. De aanvoerder heeft sinds het debuut van Goes in de derde divisie nog geen enkele minuut gemist. Zijn teller staat op 90 opeenvolgende duels met 90 volle minuten.

6 mei