Hontenisse is ‘een beetje teleurgesteld’, de druk wordt opgevoerd door spervuur van Sahin

EERSTE KLASSE B Terneuzen­se Boys verwent de neutrale kijker, maar doet zichzelf tekort

TERNEUZEN - In een wedstrijd die vooral voor de neutrale kijker een lust voor het oog was, is het Terneuzense Boys niet gelukt drie punten over de streep te trekken. Tegen BVCB werd het 3-3, waardoor de Boys nog altijd niet helemaal zeker zijn van nog een jaar in de eerste klasse.

14 mei