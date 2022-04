Hontenisse blijft schadevrij, achtervolger is na een halfje klaar

Nino de Jonge is in bloedvorm bij Nieuwdorp na positiewis­sel

NIEUWDORP - Het was een wedstrijdronde in de derde klasse A waarin drie van de vier onderste ploegen een broodnodige zege pakte. Nieuwdorp versloeg Bevelanders vrij eenvoudig met 5-0 en boekte zo de tweede zege op rij. Grote man bij de formatie van Perry Snoep was voorhoedespeler Nino de Jonge. Hij maakte drie treffers en gaf ook nog een assist.

14:50