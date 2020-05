Honoré Neefs, voetbalicoon uit Hulst, overleden

Wat willen de leden van Goes: zaterdag of zondag?

8 mei GOES - Is Goes volgend seizoen actief in de derde divisie zaterdag of zondag? Eén dezer dagen ontvangen de leden van de club een brief van het bestuur. Daarin staat dat zij betrokken worden bij het vraagstuk. ,,Eerder nemen we geen besluit”, benadrukt bestuurslid Frank de Bie. ,,We hebben nog geen aanvraag ingediend bij de KNVB om op zaterdag te gaan voetballen.’’