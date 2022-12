Hollander verlengt zijn contract bij Terneuzense Boys, De Nooijer blijft bij Nieuwland

TOPSCORERS Omgekeerde wereld: De Leeuw jaagt op De Jager

Rowan Traas van Patrijzen is de vijfde speler die deze competitie vijf keer in één wedstrijd scoorde. Zaterdag maakte hij er vijf tegen Veere dat met 0-9 werd afgeschoten. De aanvaller is dit seizoen de eerste die dat niet in een kelderklasse (vierde klasse) doet, maar in de derde klasse.

13 december