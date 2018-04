Hoessein Bouzambou met vier goals in select gezelschap

Column Barry van der Hooft Luisteren

9:00 Tussen het laatste fluitsignaal van de wedstrijd met mijn pupillen in Zwijndrecht en de aftrap van Hoek in Ridderkerk zat vorige week een kleine drie uur. Omdat je in een kwartiertje van Zwijndrecht naar Ridderkerk rijdt, was ik eigenlijk veel te vroeg op het complex van Rijsoord. Dat vind ik nooit erg, omdat je dan ook eens andere jeugdwedstrijden en duels van lagere teams kunt zien. Op een voetbalveld is het, zeker als de zon schijnt, heerlijk om een beetje rond te lopen, te kijken en je – best vaak – te verbazen. In Ridderkerk luisterde ik zaterdag vooral goed, terwijl ik tegen de reclameborden aanleunde. Want luisteren naar wat je dan allemaal op en naast de velden hoort, is heerlijk.