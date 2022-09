Hoeks lieveling en enfant terrible Dave Gijsel overleden (50)

Oud-voetballer Dave Gijsel is deze week op 50-jarige leeftijd overleden. De Belg was in de jaren negentig de absolute publiekslieveling van Hoek.

De aanvaller werd regelmatig gekenschetst met woorden als ‘grillig’ en ‘enfant terrible’, maar even zo vaak - misschien wel vaker - werd het woord ‘genie’ aan hem gekoppeld. Met zijn fijnbesnaarde techniek, gevoel voor positie en doelpuntenhonger was hij een zegen voor elke ploeg en een plaag voor elke verdediging.

Soms dus ook voor trainers. Zijn afscheid van Hoek in het najaar van 2001 was daarvan een treffend voorbeeld. In een duel met Dovo moest Gijsel de hele tweede helft warmlopen zonder erin te komen. Dat leidde tot een verbale botsing met trainer Angelo Nijskens en manager Patrick Naudts, waarna de onderlinge verhouding niet meer gelijmd kon worden.

Daarmee kwam een einde aan zijn derde periode bij Hoek. Zijn beste jaar had hij in Hoeks kampioensseizoen 1995/1996 onder trainer Johan Ballegeer (hoewel hij in het kampioensduel met ASWH rood kreeg). Hij was de aanjager van een elftal dat hecht was en uiteindelijk Zeeuwse voetbalgeschiedenis schreef.

Turks avontuurtje

Daarna is GIjsel via omzwervingen bij kleine Belgische clubs, nog even Sluiskil en een Turks avontuurtje nog twee keer teruggekeerd bij Hoek. In vijf seizoenen bij de club maakte hij 38 doelpunten. Jarenlang was hij daarmee clubtopscorer op het hoogste amateurniveau, totdat Ferry Alfons hem passeerde. ,,Goed zo, het werd tijd dat iemand me ‘s voorbij stak’’, zei hij in 2014 in een interview met deze krant.

Daarin vertelde hij ook over de fysieke malheur die hem was overkomen. Een hartoperatie en een aneurysma in zijn hoofd zorgden in 2010 voor een ingrijpende verandering van het leven van D’n Dave. De energieke aanvaller van weleer moest noodgedwongen een paar tandjes terugschakelen.

De herinneringen aan één van de voetballers van Hoek met cultstatus blijft. Zijn salto’s midden in de nacht na het kampioensduel met ASWH, die ene wedstrijd waarin hij ‘s ochtends vroeg door Benny Langeraert uit zijn stamcafé Het Konijntje werd gehaald en ‘s middags beslissend op het veld was, zijn heerlijke passeeracties en zijn eeuwige plezier.

Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen Sportlust'46 en Hoek in Woerden wordt zaterdagmiddag één minuut stilte in acht genomen. Hoek zal ook met rouwbanden spelen.