Hoek zet rood aanlopend Goes met duidelijke cijfers opzij

DERDE DIVISIE/VIDEOHOEK – In de eerste Zeeuwse derby ooit in de derde divisie, kwam een uitslag op het scorebord waar vooraf alleen de meest optimistische supporter van Hoek op had gerekend. De Zeeuws-Vlaamse ploeg versloeg het dolende Goes met maar liefst 6-1. De bezoekers kregen voor rust de beste kansen, maar keken halverwege wel tegen een 2-0-achterstand aan. De ploeg van trainer Ruud Pennings raakte na 25 minuten ook nog eens Sherief Tawfik kwijt door een rode kaart en had na rust weinig tot niets meer in te brengen.

Ruim een kwartier voor tijd kwam daar ook nog eens een tweede gele kaart voor Tim de Winter bij, waardoor Goes het duel met negen man beëindigde. De ploeg van Pennings slikte na rust vier goals, in de laatste minuut mocht Daniël Wissel na lang blessureleed nog de spreekwoordelijke eer redden. De spits benutte een strafschop, nadat Jordi de Jonghe invaller Remon de Vlieger had gevloerd. De Jonghe kreeg geel van scheidsrechter Willem Kuijntjes, die toch al geen vrienden maakte bij Goes.

Eén conclusie kon wel getrokken worden na afloop: saai was de derby zeker niet. De eerste grote kans in Hoek was voor Goes, toen Tim de Winter na zeven minuten de diepte zocht en de pass van Hiep Nguyen op maat was. Alleen voor doelman Jordi de Jonghe slaagde De Winter er echter niet om de 0-1 op het scorebord te zetten. Meteen daarna kreeg Steve Schalkwijk een kans om de score te openen en even later werd zijn doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna sloeg Hoek toe, via Jonathan Constansia. Rik Impens liet zich uitzakken, Constansia zocht de diepte en troefde iedereen op snelheid af (1-0).

Veel kansen

Daarna kreeg Goes opvallend veel kansen om op gelijke hoogte te komen, maar onder anderen Mart de Kroo en Schalkwijk slaagden er niet in de gelijkmaker te produceren. Een flinke tegenvaller voor Goes was de rode kaart na 25 minuten voor Sherief Tawfik. Opnieuw ging Constansia diep en hij was Tawfik te snel af. De centrale verdediger legde de middenvelder van Hoek neer en mocht vertrekken. Hoek had daardoor een man meer op het veld, maar daar was in het restant van de eerste helft weinig van te zien.

Schalkwijk kreeg zelfs dè kans om de 1-1 binnen te schieten, toen hij slim tussen Alexander Embrechts en Kim van den Bergh opdook. Ook De Kroo verzuimde daarna te scoren, waarna Hoek dat vlak voor rust wel deed. De ploeg van Lieven Gevaert schakelde tegen tien man een tandje lager, waar het tempo juist omhoog geschroefd had moeten worden. Toch deelde het vlak voor rust nog een tik uit aan Goes. Een corner van Impens werd bij de tweede paal op doel gekopt door Van den Bergh, waarna Embrechts het laatste zetje gaf (2-0).

Na rust hoopte Goes snel de aansluitingstreffer te maken, om toch weer kansrijk te kunnen worden op het kunstgras in Hoek. Maar het was de thuisploeg die snel het verschil maakte. Na 54 minuten stoomde Erwin Franse op over rechts en leverde een fijne voorzet af. De instormende Ruben de Jager kopte de 3-0 achter doelman Brian Meulmeester. Binnen een minuut lag ook de vierde treffer van Hoek erin. Nu was het Impens die zonder bal diep ging en de bal voor Meulmeester breed legde op Franse: 4-0.

Waar Goes-trainer Ruud Pennings kort na de rode kaart van Tawfik al een tactische wissel toe had gepast – verdediger Ralph de Kok kwam voor aanvaller Sylvio Hage – paste Gevaert zijn eerste wissel pas na een uur toe. Robin Nelis kwam voor Jonathan Constansia, die afgelopen week na de geboorte van zijn tweede dochter weinig rust had gekend. Nelis werd de diepste spits, aanvoerder Impens ging weer vanaf zijn vertrouwde nummer 10-positie spelen.

Negen man

De wedstrijd was gespeeld, Hoek hoefde niet meer zo nodig en Goes wilde met tien man de schade proberen te beperken. Het kwam ruim een kwartier voor tijd zelfs met negen man te staan, na een overtreding van Tim de Winter op Erwin Franse, één van zijn beste vrienden. De Winter kreeg zijn tweede gele kaart, de overtreding kostte hem een strafschop die door Impens werd benut (5-0). Zes minuten later kreeg Hoek weer een strafschop, toen Impens neerging na een overtreding van Jop Dekker, die in tegenstelling tot De Winter geen geel kreeg. Impens gunde de strafschop aan invaller Robin Nelis, die vanaf elf meter zijn eerste goal voor Hoek maakte (6-0).

Sven Mbikulu was daarna ook dicht bij zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar het schot van de ingevallen middenvelder raakte de buitenkant van de paal. Het was, na 82 minuten, de laatste echte kans voor Hoek, dat in de slotfase toch nog een doelpunt moest slikken. Wissel benutte de toegekende strafschop, maar het was niet meer dan een heel klein doekje voor het bloeden.

Hoek-Goes 6-1 (2-0). 11. Jonathan Constansia 1-0, 44. Alexander Embrechts 2-0, 54. Ruben de Jager 3-0, 55. Erwin Franse 4-0, 73. Rik Impens 5-0 (strafschop), 79. Robin Nelis 6-0 (strafschop), 90. Daniël Wissel 6-1 (strafschop). Scheidsrechter: W. Kuijntjes (Brakel). Rode kaart: 25. Sherief Tawfik (Goes), 73. Tim de Winter (Goes, 2x geel). Gele kaart: Alexander Embrechts, Jordi de Jonghe (beiden Hoek), Tim de Winter, Steve Schalkwijk (beiden Goes). Aantal toeschouwers: 1150.

Hoek: Jordi de Jonghe; Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Kim van den Bergh, Karim Bannani (70. Roycel James); Steven Smulder (76. Sven Mbikulu), Reguillo Vandepitte, Jonathan Constansia (61. Robin Nelis); Erwin Franse, Rik Impens en Ruben de Jager.