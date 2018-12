Hoek wint weer en nadert de twee koplopers

HOEK – In het laatste seizoen in de topklasse, in het seizoen 2014-2015, kwam Hoek in dertig wedstrijden tot acht overwinningen. In de derde divisie is het dit seizoen totaal anders. Zaterdagmiddag werd die achtste zege al binnengesleept, in het thuisduel met Odin’59. De ploeg uit Heemskerk werd met 2-0 verslagen, door doelpunten van Kyle Doesburg en Rik Impens.

De overwinning was terecht en had nog groter uit kunnen vallen, al ontsnapte de ploeg van Dennis de Nooijer kort na rust aan een tegentreffer toen de inzet van Thom de Vries via de onderkant van de lat terug het veld in stuitte. Het stond op dat moment nog 1-0, waar Hoek voor rust de kansen had gekregen om ook met 2- of 3-0 voor te staan. Doesburg kon, na zijn elfde competitietreffer van het seizoen, echter twee keer net niet afronden.

Lees ook Hoek gaat tegen Odin'59 een zware middag tegemoet Lees meer

Dat deed Rik Impens na 52 minuten wel. Net als bij de openingstreffer vond vormgever Gianni Tiebosch aan de rechterkant Fabian Wilson. Bij de 2-0 werd de voorzet van Wilson weggebokst door Odin-doelman Barry van Dijk, maar Impens stond op de goede plek om met links af te ronden. Doesburg was daarna nog dicht bij de 3-0 (zijn inzet miste kracht) en in verdedigend opzicht bleef Hoek overeind. De tegenstander drong wel aan, maar kon niet scoren.

Bij Hoek ontbrak Ruben de Jager, die afgelopen week wat last had van een hamstringblessure en tegen Odin’59 niet in de basis zou starten. De aanvaller moest zich zaterdag ziek afmelden. Sidy Ceesay, die eerst met het tweede tegen Kozakken Boys 2 speelde, nam daardoor alsnog plaats op de bank. De plek van De Jager bij de eerste elf werd overgenomen door Kim van den Bergh, omdat De Nooijer in een 5-3-2-formatie wilde aantreden. Rechtsback Wilson had daardoor de vrijheid om zich in aanvallend opzicht uit te leven. Lionel Fitsch schoof, als Wilson weg was, dan iets naar rechts en Hoek hield zo altijd vier spelers over in de defensie.

In de eerste 25 minuten had Hoek dankzij die gekozen strategie de overhand en kon Odin’59 weinig uitrichten. Daarna kregen de bezoekers wat meer grip op de wedstrijd en werden een paar keer gevaarlijk. Een schot van rechtsback Mitchell Bormann raakte de buitenkant van de paal en de inzet van Ahmed Al Mahdi werd door de attent keepende Jordi de Jonghe over zijn doel getikt. Na rust werd de zege veiliggesteld.

Hoek blijft daardoor bovenin meedraaien en deelt de derde plaats met DVS’33, dat ook weer won. De achterstand op de koplopers werd teruggebracht tot vier punten, omdat de topper tussen Noordwijk en Quick Boys in 1-1 eindigde. De doelstelling van De Nooijer om de laatste vijf duels voor de winterstop te winnen, kan nog steeds gehaald worden. Na drie zeges op rij, wacht volgende het thuisduel met degradatiekandidaat Achilles’29. Op 15 december wordt de eerste seizoenshelft afgesloten met een uitwedstrijd tegen VVOG, in Harderwijk.

Hoek-Odin’59 2-0 (1-0). 9. Kyle Doesburg 1-0, 52. Rik Impens 2-0. Scheidsrechter: H. van de Ketterij (Goes). Aantal toeschouwers: 600.

Hoek: Jordi de Jonghe; Fabian Wilson, Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden, Kim van den Bergh, Zinho Chergui (78. Thomas van Renterghem); Reguillo Vandepitte, Rik Impens, Jonathan Constansia (87. Yves Nyemb), Gianni Tiebosch(78. Jelle Klap); Kyle Doesburg.