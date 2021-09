Hoek wint ruim dankzij goals van Schalkwijk en sterk optreden De Vroe

DERDE DIVISIEHOEK - In de zesde competitiewedstrijd van het seizoen verwelkomde Hoek eindelijk de eerste overwinning. Op eigen veld was de ploeg van Lieven Gevaert zaterdagmiddag met 4-0 te sterk voor VVOG. Steve Schalkwijk was met drie goals de gevierde man, maar Griffin de Vroe verdiende zeker ook een plek in de spotlights. De doelman hield zijn ploeg op cruciale momenten op de been.

Dat begon al na vier minuten. Na balverlies van Karim Bannani, die een moeilijke bal verkeerde raakte, maakte Roycel James een lichte overtreding op Job Hoogedoorn. Strafschop oordeelde scheidsrechter Kuijntjes, waarna Jeremy de Graaf zich achter de bal zette. De linkspoot, die jarenlang namens GVVV scoorde in de tweede divisie, zocht de linkerhoek maar zag De Vroe hetzelfde doen. De ervaren doelman tikte de bal naast.

Zo kwam Hoek met de schrik vrij en dat was zaterdagmiddag niet de laatste keer. De Vroe hield voor de eerste keer deze competitie de nul, omdat hij een inzet van De Graaf na 27 minuten knap uit de kruising tikte en heel attent was bij voorzetten en schoten. Tussendoor kreeg Hoek zelf ook meer dan voldoende mogelijkheden. Schalkwijk was er na ruim een kwartier spelen al dichtbij, maar mikte te hoog.

Professioneel karateka

Acht minuten voor rust was het wel raak. Istvan Bakx bracht een bal terug voor het doel, Alexander Embrechts legde met het hoofd breed en Schalkwijk knalde de bal vanuit de lucht, als een professioneel karateka, langs doelman Paul Eppink (1-0). Zou Hoek nu wel een voorsprong vast kunnen houden of uit kunnen breiden? Het antwoord was ja, maar daarbij moest het wel opnieuw De Vroe dankbaar zijn. Na 51 minuten stond de goalie oog in oog met Job Hoogedoorn en redde weer.

Eén minuut later lag de bal er aan de andere kant in. Het eerste schot van Istvan Bakx werd gered door Eppink, de rebound rolde via de voet van Steve Schalkwijk over de lijn (2-0). Nadat de spits uit Vlissingen na 64 minuten had verzuimd zijn derde te maken, deed hij dat twee minuten later wel. Giovanni Delannoy bracht de bal voor het doel, Schalkwijk kon aan de tweede paal vogelvrij binnen trappen (3-0).

Publiekswissel

Het duel was beslist, Gevaert haalde Bakx en aanvoerder Rik Impens naar de kant. Even later mocht Niels de Pauw, die voor de eerste keer op de bank zat, de sterk spelende Aaron Verwiligen vervangen. Kort nadat Schalkwijk een publiekswissel had gekregen, sloeg Hoek nog een keer toe. Jahrdell Constansia klopte zijn directe tegenstander op snelheid, schoot op Eppink en zag de meegekomen Seppe Vereecke - ook een invaller - de 4-0 maken. Daarmee boekte Hoek eindelijk de eerste overwinning van het seizoen en hield het ook voor het eerst de nul.

Hoek-VVOG 4-0 (1-0). 37. Steve Schalkwijk 1-0, 52. Steve Schalkwijk 2-0, 66. Steve Schalkwijk 3-0, 89. Seppe Vereecke. Scheidsrechter: W. Kuijntjes (’s-Hertogenbosch). Gele kaart: Dailey Groenewegen (VVOG). Aantal toeschouwers: 550.

Hoek: Griffin de Vroe; Ruben de Jager, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani; Aaron Verwilligen (79. Niels de Pauw), Rik Impens (75. Jahrdell Constansia), Jonathan Constansia; Istvan Bakx (75. Seppe Vereecke), Steve Schalkwijk (88. Mike Segers) en Giovanni Delannoy.

VVOG: Paul Eppink; Jeffrey Snijders, Dailey Groenewegen, Bruce Lücke (77. Jeroen Buitenhuis), Randy Onuoha; Mitchel Dijkhof (68. Matthias in ’t Anker), Yasin Kurt, Jake Wollgarten (58. Dean van Ooijen); Job Hoogedoorn, Jeremy de Graaf en Pernelly Biya (68. Mark Bottenheft).