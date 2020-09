Hoek wint door ballen op de paal en gemiste strafschop weer niet

Plussen en minnen

Erwin Franse had weer een basisplaats als rechtsbuiten, waar hij vorige week in Noordwijkerhout nog invaller was. Verder was er niet veel veranderd bij Hoek, waar Griffin de Vroe voorlopig de eerste keus is. Dat is een bittere pil voor Jordi de Jonghe, die in zijn tiende seizoen bij de club bankzitter is. ,,We hebben er binnen de staf lang over gediscussieerd en alle plussen en minnen besproken’’, zei Gevaert er eerder over. ,,We hebben twee goede keepers, dat moet ook op dit niveau. Dan moet je een keuze maken. Griffin heeft een zekere indruk achtergelaten. Ik heb het Jordi op de donderdag voor de wedstrijd tegen VVSB verteld. Hij was ontgoocheld, maar dat is logisch.’’