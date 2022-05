Hoek wint bij debuut van De Neve en doet heel goede zaken

DERDE DIVISIEHOEK - Bij het debuut van de nieuwe trainer Björn de Neve boekte Hoek een belangrijke overwinning. Op eigen veld was de derdedivisionist met 2-1 te sterk voor Excelsior’31, dat voorafgaand aan het duel ook 46 punten had. Hoek wipte daardoor over de ploeg uit Rijssen heen en blijft kansrijk voor deelname aan de nacompetitie.

De goals van Hoek kwamen op naam van Rik Impens (1-0) en Mohammad Jabar Zada, die een kwartier voor tijd met een heerlijke balletje voor de winnende treffer tekende. Omdat Barendrecht met 3-2 van Ter Leede verloor, steeg Hoek naar de vierde plaats. Dinsdagavond wacht een uitwedstrijd tegen hetzelfde Barendrecht, waarin Hoek een concurrent dus definitief af kan schudden. Daarna volgen nog duels met VVSB (thuis) en VVOG (uit).

Nieuwe trainer De Neve kon geen beroep doen op de geschorste Istvan Bakx, die vorige week tegen Ajax (3-0-verlies) zijn vijfde gele kaart van dit seizoen kreeg. De vorige week afwezige Gertjan Martens keerde terug in de basis en speelde centraal achterin naast Alexander Embrechts. Karim Bannani was deze keer niet de links- maar de rechtsback, Roycel James speelde aan de linkerkant.

De Jager op de bank

Aaron Verwilligen, Mohammad Jabar Zada en Rik Impens vormden de middenlinie, achter het trio Giovanni Delannoy, Steve Schalkwijk en Erwin Franse. Het betekende dat Ruben de Jager - die een week eerder vanwege werk het duel met Ajax miste - op de bank begon, naast Jahrdell Constansia, Jaïr Oosterlen, Steven Smulder en reservedoelman Jens van der Starre.

In de openingsfase zetten de bezoekers Hoek meteen vast, maar na een minuut of vijf, zes kreeg de thuisploeg wel de mogelijkheid om zonder al te veel druk op te bouwen. Na tien minuten was het bij de eerste echt goede aanval van Hoek vervolgens meteen raak. De pass van Franse kwam in eerste instantie niet aan, maar daarna kwam Impens in balbezit. Zijn eerste poging trof geen doel, zijn tweede - met links - was wel raak (1-0).

Hoek kreeg daarmee de start die het wilde, maar slaagde er niet in om door te drukken. Veel kansen vielen er in het eerste bedrijf voor beide ploegen niet te noteren, maar opvallend was dat Hoek heel ver inzakte. Het was dardoor wachten op gevaar van Excelsior’31 en dat kwam er vlak voor rust. Siebe Schets, oud-speler van onder meer JVOZ en Goes, was dicht bij de 1-1 maar vond Jordi de Jonghe op zijn weg. De doelman was bij de rebound van Givan Werkhoven kansloos (1-1).

Ruimtes groter

De stand was daardoor halverwege in evenwicht en na rust gebeurde er lange tijd weinig. Pas in de laatste twintig minuten werd het interessanter, omdat de ruimtes groter werden. Hoek combineerde bijna naar de 2-1, via Franse en Impens. De voorzet van de aanvoerder bereikte Giovanni Delannoy, maar zijn inzet werd gepakt door Excelsior’31-doelman Anthony van Zaltbommel.

Kort daarna was het wel raak. Erwin Franse legde de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied terug op Jabar Zada, die met een bekeken boogbal voor een nieuwe voorsprong zorgde (2-1). De Neve had na een uur spelen al Ruben de Jager en Jaïr Oosterlen in het veld gebracht voor Steve Schalkwijk en Roycel James. Na de goal van Jabar Zafa werd de trainer gedwongen om te wisselen, omdat Alexander Embrechts groggy op het veld lag. Jahrdell Constansia was zijn vervanger, Steven Smulder kwam meteen ook voor Franse.

De pijlsnelle Constansia gooide de wedstrijd daarna bijna in het slot, na een weergaloze actie langs meerdere verdedigers. Doelman Van Zaltbommel had echter een antwoord op zijn inzet. Het bleef daardoor tot de laatste minuut spannend, maar Hoek sleepte de eerste zege onder Björn de Neve binnen en blijft daardoor nog steeds kansrijk voor deelname aan de nacompetitie, om promotie naar de tweede divisie.

Hoek-Excelsior’31 2-1 (1-1). 10. Rik Impens 1-0, 42. Givan Werkhoven 1-1, 76. Mohammad Jabar Zada 2-1. Scheidsrechter: W. Kuijntjes (’s-Hertogenbosch). Gele kaart: Jasper Veltkamp, Erik Baan (teammanager) (beiden Excelsior’31). Aantal toeschouwers: 500.

Hoek: Jordi de Jonghe; Karim Bannani, Gertjan Martens, Alexander Embrechts (79. Jahrdell Constansia), Roycel James (63. Jaïr Oosterlen); Aaron Verwilligen, Mohammad Jabar Zada; Erwin Franse (79. Steven Smulder), Rik Impens, Giovanni Delannoy; Steve Schalkwijk (63. Ruben de Jager).

Excelsior’31: Anthony van Zaltbommel; Lars Nijeboer, Niek Davina (61. Hakim Ezafzafi), Pim ten Have, Vincent Schmidt; Niels Leemhuis (61. Lucas van Beek), Hielke Penterman, Michel Gerritsen Mulkes (72. Simon Seppenwolde); Siebe Schets (75. Sander Thomas), Givan Werkhoven en Jasper Veltkamp.