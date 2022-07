Hoek wil snel nog twee versterkingen voor het nieuwe seizoen

Trainer Björn de Neve testte maandagmiddag positief op corona, maar liet telefonisch weten dat iedereen in de voorbereiding op de eerste training een programma van twee tot drie weken met vier looptrainingen per week als huiswerk had meegekregen. Met de informatie van de GPS-trackers wil Hoek spelers individueel beter kunnen begeleiden en blessures bij hen voorkomen. ,,Ze zullen op fysiek vlak enorm in detail gemonitord worden’’, zei de trainer, die aangaf voorlopig geen zware ziektesymptomen te hebben.

Spelprincipes

De Neve maakte aan het eind van vorig seizoen kennis met Hoek en het Nederlands voetbal en zei dat de technische staf vanaf de eerste training een aantal zaken op mentaal, technisch en tactisch vlak wil invoeren. ,,Daar hebben we nu meer de tijd voor dan aan het einde van vorig seizoen. We willen vlot een aantal spelprincipes accentueren, die we in de wedstrijden terug willen zien. Onze ambitie? We willen in de eerste weken een aantal doelen stellen voor de korte termijn. Dan kunnen we in de loop van het seizoen zien of er bepaalde doelen (qua klassering) kunnen worden gesteld. Het bestuur ziet komend seizoen als een overgangsseizoen, waarin niks moet en alles mag. Met negen spelers die hier vorig seizoen speelden, is het heel moeilijk om daar nu al iets over te zeggen.’’