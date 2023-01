Hoek wil kleur geven aan het seizoen: ‘Een reekske neerzetten’

Soccertoer­nooi heeft het moeilijk: ‘Dit moet zeker doorgaan’

De 35e editie van het Zeeuws-Vlaamse Jupiler indoor soccertoernooi kende nooit eerder zo weinig deelnemende clubs als zaterdag. Waar vóór corona nog twintig ploegen hadden ingeschreven, waren in de Terneuzense sporthal slechts tien clubs van de partij. Of dit de laatste stuiptrekking van een evenement met een mooie historie was? Zij die er wel waren, waren eensluidend: dit moet blijven bestaan.

8 januari