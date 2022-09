Hoek wil jackpot-vibe meenemen naar Woerden: ’Positivisme is voelbaar’

Het positivisme golfde donderdag nog door Hoek. Het bekersucces twee dagen eerder tegen IJsselmeervogels (winst na strafschoppen) voelde bij spelers, staf en de rest van de club nog altijd als de jackpot in een casino. Die vibe neemt de ploeg zaterdag in de derde divisie mee naar de uitwedstrijd tegen Sportlust’46 in Woerden.

,,Voor, tijdens en na de training was het positivisme voelbaar’’, ervoer trainer Björn De Neve. ,,De sfeer was naar elkaar toe was losser. Het groepsgesprek over de wedstrijd bijvoorbeeld. Dat was constructief, maar ook kritisch. Zo werkt het natuurlijk ook: als het goed gaat, ben je minder prikkelbaar en kun je makkelijker kritisch zijn.’’

Quote Vooral in de tweede helft van de afgelopen twee duels hebben we aardige dingen laten zien Björn De Neve

De training was vooral ‘voetbal-inhoudelijk’ zoals De Neve dat noemde. ,,In het teken van recuperatie. We hebben dinsdag maar twee keer gewisseld door onze beperkte wisselmogelijkheden. De meeste spelers hebben dus 120 minuten in de benen. Als je zag hoe de ploeg in de tweede verlenging nog de voet naast die van de tegenstander kon zetten, vind ik dat best knap.’’

Niet iedereen kwam ongehavend uit de slijtageslag in Spakenburg. Jelco Schamp bleef in de rust geblesseerd achter in de kleedkamer. Zijn herstel zal naar verwachting een week of twee vergen. Daartegenover staat de terugkeer in de wedstrijdselectie van Robbe Godyn (sneller hersteld dan verwacht) en herintreder Karim Bannani (schorsing uitgezeten). Ennio Martens, Sylvio Hage en Mathieu de Smet zijn op de weg terug.