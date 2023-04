Hoek wil in extra oefenduel spelers ritme laten opdoen en potentiële versterkingen testen

DERDE KLASSE Restant VC Vlissingen-FC Dauwendae­le dinsdag 4 april

Het restant van de competitiewedstrijd tussen VC Vlissingen en FC Dauwendaele wordt dinsdag 4 april gespeeld. Het duel in de derde klasse van het zaterdagvoetbal werd eerder dit seizoen in de 85ste minuut gestaakt. De stand was op dat moment 3-0 in het voordeel van FC Dauwendaele.