Hoek weigert in 2022 om te verliezen

PODCAST PZC Voetbal Podcast #23 De Mug en een TGV, een Zeeuw naar Sparta en het verdriet van Jong Ambon

Waar gaat dit eindigen voor Hoek, dat onder Lorenzo Staelens maar blijft winnen en al zeven duels op rij ongeslagen is? Het is één van de vragen die wordt gesteld in aflevering #23 van de PZC Voetbal Podcast. Presentator Juriën Dam bespreekt de actuele Zeeuwse voetbalzaken met de verslaggevers Barry van der Hooft en Daniël Wissel.

21 maart