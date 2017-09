Hoek vliegt na strafschoppen uit het KNVB-bekertoernooi

Met Rick Impens binnen de lijnen als zijn vervanger slikte Hoek snel na rust een treffer. Martin van Eeuwijk schoot de bal in de vijftigste minuut genadeloos hard langs doelman Jordi de Jonghe, die drie minuten later blij was dat Koen Fokkema te laat kwam om een voorzet binnen te tikken. Daardoor bleef het bij 0-1 en bleef voor Hoek de hoop levend om nog langszij te komen. Dat lukte in extremis. Sidi Ceesay tikte in de blessuretijd de 1-1 binnen en zorgde zo nog voor een verlenging. Daarin schakelden de Zeeuws-Vlamingen een tandje bij.



Sascha Beshliaha miste de kans op 1-2, waarna De Jonghe nog reddend optrad bij een vrije trap, maar het was uitgerekend Impens die doel trof. De verdediger ging alleen op het doel af en rondde koelbloedig af. Heel lang genieten van die treffer was er niet bij, want na een korte rustperiode en ruim twee minuten in de tweede helft van de verlenging was het Van Eeuwijk die de stand gelijk trok: 2-2. Die stand bleef op het scorebord staan, ondanks een rode kaart voor Lisse-speler Justin Valk na zijn tweede gele kaart in de 116de minuut.



In de strafschoppenserie liet keeper De Jonghe zich al bij de eerste strafschop gelden door de inzet van Thierry Monteny te keren, maar na missers van Hoek-aanvoerder Reguillo Vandepitte en de ingevallen Zinho Chergui en vijf treffers van FC Lisse moest Hoek alsnog het hoofd buigen.