Hoek vertrekt met het schaamrood op de kaken uit Friesland

column barry van der hooft De stroman

9:00 De stroman. De Dikke van Dale komt met een beschrijving die past bij de in het voetbalwereldje bekende fenomeen. ‘Iemand die zijn naam leent voor iets, maar er slechts voor de schijn in betrokken is’. Soms is de stroman – het is en blijft een mooi woord – in het voetbal een gewild persoon, als een club weer eens een trainer op straat heeft gesmeten of een oefenmeester zelf is opgestapt.