Hoek verslaat Goes, in een derby die nooit echt loskomt

De eerste Zeeuwse derby van dit seizoen in de derde divisie werd zaterdagmiddag een prooi voor Hoek. Op eigen veld was de ploeg van trainer Lorenzo Staelens met 2-0 te sterk voor Goes, dat een matige indruk achterliet. Hoek strafte na ruim een kwartier spelen een fout van de bezoekers af en kwam daarna nauwelijks nog in de problemen.

Istvan Bakx opende de score, in de tweede helft kopte Steve Schalkwijk de 2-0 binnen. De spits, die volgend seizoen voor Goes speelt, kopte een afgemeten voorzet van Mohammad Jabar Zada binnen. De Belgische middenvelder was ook de aangever bij de goal van Bakx en kon op een sterke wedstrijd terugkijken. Hetzelfde gold voor controleur Aaron Verwilligen, die op het middenveld het ene na het andere duel won.

Dat twee verdedigende middenvelders tot de uitblinkers behoorden, zei wel iets over de derby. Van de meer aanvallend ingestelde spelers stak niemand er echt bovenuit, zowel bij Hoek als bij Goes. Voor rust lag het tempo vooral bij de bezoekers laag. De ploeg van Kevin Hollander bouwde risicoloos op, door steeds een middenvelder dicht bij de twee centrale verdedigers te houden. Nadat Goes via Huib van Hecke met een krachteloze kopbal de eerste bal tussen de palen had gekregen, ging het kort daarna mis in de opbouw.

Hoek-middenvelder Jabar Zada pikte de bal op en vond de vrijstaande Bakx, die met rechts snoeihard uithaalde. De bal verdween in de korte hoek naast Matthew Lentink (1-0). De doelman van Goes was net fit na zijn knieblessure, raakte onlangs besmet met corona en mocht donderdag uit quarantaine. Lentink trainde één keer mee, waarna hij tegen Hoek meteen zijn plek onder de lat weer innam. Dat ging ten koste van Klaudio Dervishi, die de afgelopen duels keepte en nu weer plaats moest nemen op de bank.

Bij Goes was het de enige wijziging ten opzichte van het met 1-3 verloren duel van een week eerder met Sparta Nijkerk. Hoek, dat vorige week DVS’33 met 2-0 had verslagen, startte met dezelfde elf. Daardoor zaten onder anderen Erwin Franse, Steven Smulder en Roycel James weer op de bank. Het drietal speelt volgend seizoen, net als Steve Schalkwijk, voor Goes. De kans is erg groot dat de Bevelandse ploeg dan actief is in de hoofdklasse, want de formatie van Hollander staat heel stevig op de laatste plaats.

In de tweede helft nam Goes wel iets meer initiatief, maar het kon de defensie van Hoek nauwelijks verontrusten. Nadat Schalkwijk de 2-0 had gemaakt - zijn tiende van het seizoen - was Goes nog wel dicht bij de 2-1. Het schot van Francis Kabwe Manengela spatte echter op de lat uiteen. Het was het laatste wapenfeit van Goes, dat voor de achtste keer dit seizoen een nederlaag moest slikken. Hoek boekte daarentegen de tweede overwinning op rij en steeg weer een beetje op de ranglijst van de derde divisie.

Hoek-Goes 2-0 (1-0). 16. Istvan Bakx 1-0, 72. Steve Schalkwijk 2-0. Scheidsrechter: S. van Zuilichem (Bladel). Gele kaart: Gertjan Martens, Giovanni Delannoy (beiden Hoek), Gianni Tiebosch, Ruben Hollemans, Julian van de Kreeke (allen Goes). Aantal toeschouwers: 900.

Hoek: Griffin de Vroe; Jaïr Oosterlen, Gertjan Martens, Alexander Embrechts, Karim Bannani (64. Roycel James); Aaron Verwilligen, Rik Impens (80. Jahrdell Constansia), Mohammad Jabar Zada; Istvan Bakx, Steve Schalkwijk en Giovanni Delannoy (89. Erwin Franse).

Goes: Matthew Lentink; Jelle Klap, Julian van de Kreeke, Stefan de Bert, Renzo Roemeratoe; Ruben Hollemans, Gianni Tiebosch, Sven Mbikulu (67. Souffiane El Ouazzani); Huib van Hecke (60. Sylvio Hage), Francis Kabwe Manengela en Riad Elloukmani.