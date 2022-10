Hoek verrast en verliest, maar verovert harten

Hoek maakte dinsdagavond reclame voor zichzelf en voor het Zeeuwse voetbal. En als de stunt tegen SC Heerenveen écht werkelijkheid was geworden, had Hoek woensdag kunnen rekenen op de aandacht van de landelijke pers. Zo ver kwam het niet. Net niet. De ploeg kwam met een weergaloze Steve Schalkwijk op 2-0, maar SC Heerenveen herstelde de averij in de reguliere speeltijd (2-2) en maakte in de verlenging het verschil (2-4).

Nog voordat er dinsdag een bal had gerold, voelde het voor Hoek al als een historische avond. Het dorp was het epicentrum van voetballend Zeeland. De Friese supporters mengden ‘in het centrum’ vriendschappelijk met de vele honderden Hoek-supporters. Gezamelijk togen ze vroeg in de avond naar het sportpark waar de hoofdact zou plaatsvinden. Hun mars ging gepaard met vuurwerk en gezang.

Rond het veld bruiste het eveneens. Zo’n drieduizend voetballiefhebbers waren afgekomen op deze traktatie voor het Zeeuwse voetbal. Dergelijke aantallen haalde Hoek deze eeuw nog nooit in een thuiswedstrijd. De ‘max’ was 20 jaar geleden zo’n 2500 toeschouwers in de competitie tegen het voetbalbolwerk Quick Boys. Vorige maand had Hoek een ‘alltime low’ in huis tegen Sparta Nijkerk (slechts 170 kijkers). En nu dit. 3000 dolenthousiaste mensen.

Dat enthousiasme werd alleen maar groter toen Hoek door een pikstart zelfs op voorsprong kwam. Steve Schalkwijk ging er op links op snelheid vandoor, kapte zijn tegenstander uit en krulde de bal via de binnenkant van de paal binnen. En het werd nog gekker toen diezelfde Schalkwijk na 25 minuten werd aangetikt in het strafschopgebied en aanvoerder Rik Impens de daaropvolgende strafschop benutte: 2-0.

Zes basisspelers aan de kant

Sportpark Denoek werd gek. SC Heerenveen had in vergelijking met afgelopen weekeinde tegen Go Ahead Eagles (1-1) zes basisspelers aan de kant gehouden, maar ook de vervangers moesten toch de welwillende Zeeuwse amateurs op hun plek kunnen zetten? Niet dus. Was hier een verrassing à la Vlissingen (in 1989 kwartfinale via enkele profclubs), à la Oostkapelle (in 1986 een replay afgedwongen tegen Telstar) of à la Hoek zelf (in 2003 Veendam verslagen) in de maak?

Kort voor rust deed SC Heerenveen iets terug. Mats Köhlert zorgde met een droog schot voor 2-1. Sportpark Denoek werd iets stiller. Kort na rust werd het uit het niets 2-2 door Rami Al Hajj. Het sportpark werd nóg stiller. Maar doordrukken lukte SC Heerenveen nog niet. Sterker nog: Hoek herpakte zich. Invaller Sylvio Hage dwong doelman Xavier Mous tot een knappe reflex met zijn been en Rik Impens schoof halverwege de tweede helft dé kans naast het doel.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk (links) neemt een vrije trap. © Pro Shots / Remko Kool

Ondanks kansen aan weerszijden haalde Hoek de reguliere eindstreep met een 2-2-gelijkspel. Superknap. Het publiek kreeg na een smakelijk voorgerecht en een drie-sterren-hoofdgerecht dus nog een onverwacht toetje voorgeschoteld. Na 2 minuten strooide SC Heerenveen daar al peper en zout in. Voorzet Milan van Ewijk, doelpunt Rami Al Hajj, 2-3 voor SC Heerenveen.

Kon Hoek zich nog oprichten? Na de galavoorstelling zaterdag tegen koploper Dovo (6-0), de hogeschoolprestatie tegen SC Heerenveen waren de krachten van Hoek weggeëbd. Het laatste wapen was het inbrengen van de razendsnelle Jahrdell Constansia en het doorschuiven van Alexander Embrechts. In de 115e minuut kreeg Constansia dé kans, maar zijn kopbal miste doel.

De laatste minuten speelde SC Heerenveen zelfs met 10 man na een rode kaart (2x geel) voor Tibor Halilovic. Na balverlies van Hoek besliste de Zweed Al Hajj met zijn derde goal van de avond de bewogen bekeravond. Alles of niks was in het slot het credo van interim-trainer Pieter Ongena. Sportief werd het niks, maar qua goodwill oogstte Hoek alles.

Hoek-SC Heerenveen 2-4 na verlenging (2-1, 2-2). 6. Steve Schalkwijk 1-0, 26. Rik Impens 2-0 (strafschop), 41. Mats Köhlert 2-1, 47. Rami Al Hajj 2-2, 90+3. Rami Al Hajj 2-3, 119. Rami Al Hajj 2-4. Scheidsrechter: Richard Martens. Rode kaart (2x geel): 115. Tibor Halilovic (SC Heerenveen). Gele kaart: Karim Bannani, Giovanni Delannoy, Ennio Martens, Jefred Bonsu, trainer Pieter Ongena (Hoek). Aantal toeschouwers: 3000.

Hoek: Lars Knipping; Artuur Zutterman (97. Seppe Vereecke), Ennio Martens, Alexander Embrechts, Karim Bannani; Mo Jabar Zada, Gilles Vandecandelaere, Rik Impens (94. Jelco Schamp); Mathieu De Smet (54. Sylvio Hage), Steve Schalkwijk (59. Jefred Bonsu) en Giovanni Delannoy (105. Jahrdell Constansia).