Hoek vernedert koploper Dovo

DERDE DIVISIETijdens de ruim 200 kilometer lange terugreis van Hoek naar Veenendaal zal er in de spelersbus van Dovo niet veel gelachen worden. De ploeg die tot zaterdag koploper was in de derde divisie werd werkelijk vernederd in Zeeuws-Vlaanderen. Bij rust ging Hoek al met 4-0 aan de leiding en uiteindelijk werd het 6-0.

Hoek beleefde voor de pauze een ongekende weelde. De thuisclub was sterk aan de bal, krachtig in de omschakeling en onder leiding van Giovanni Delannoy en de sterke Gilles Vandecandelaere werd Dovo van het kastje naar de muur gestuurd. De koploper uit Veenendaal werd geklopt op snelheid en wist niet wat ze overkwam.

Steve Schalkwijk opende het bal en forceerde in de 4de minuut een strafschop, die door Rik Impens werd verzilverd. Mathieu De Smet zorgde in de 20ste minuut voor de 2-0. De sierlijke aanvaller bood zich na een hoekschop aan op de rand van het strafschopgebied en schoot in de verre hoek. Dat kunstje herhaalde hij in de 34ste minuut nog eens. Nu schoot hij met een prachtige volley raak. Daarmee werd het 4-0. Tussendoor had Schalkwijk zich nog eens laten gelden en na voorbereidend werk van Giovanni Delannoy de 3-0 (28ste minuut) laten aantekenen.

Onder een klaterend applaus zocht Hoek hierna de kleedkamer op. Eenmaal terug op het veld, voor de tweede helft, zag het spelbeeld er ineens wat anders uit. Hoek was niet vooral het doel van de tegenstander onder vuur aan het nemen, maar kwam onder druk van Dovo te staan. De opleving van de bezoekers was echter niet van heel lange duur en het gevaar werd ook nooit groter dan een enkele hoekschop. De kansen die Hoek daarna kregen, waren groter.

Nog twee keer raak

Zo kwam aanvoerder Impens in de 52ste minuut in een uitstekende scoringspositie, maar de inzet van de Belg miste het doel. De ingevallen Jef Bonsu kreeg de bal met een hard schot wel tussen de palen, maar ook zijn poging verdween uiteindelijk via de keeper over het doel. Het was uiteindelijk Mo Jabar Zada die toch voor de 5-0 zorgde. Op een keihard schot van Gertjan Martens, na een corner, had de Dovo-keeper nog een antwoord. Jabar Zada was er als de kippen bij voor de rebound.

Daarna was het nog steeds niet gedaan. Jelco Schamp werd de tweede invaller van de middag die op het scoreformulier kwam te staan. Met een flinke pegel zorgde hij voor de 6-0 en bepaalde de eindstand. Hij bezorgde Dovo een vervelende terugreis van meer dan twee uur. Want voor de bezoekers was de enorme nederlaag er een met gevolgen. Het is de koppositie kwijt aan plaatsgenoot GVVV en Stedoco. Hoek daarentegen kan met een goed gevoel toeleven naar een mooie week. Dinsdag komt eredivisionist Heerenveen op bezoek in de KNVB-Beker.