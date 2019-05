Hoek verliest ondanks bijzondere treffer in Harkema

DERDE DIVISIE ZATERDAGHARKEMA – In het laatste duel van de reguliere competitie, uit bij Harkemase Boys, stond er niets meer op het spel voor Hoek. Dat de ploeg met het oog op de play-offs niet voluit ging was niet meer dan logisch. En dat Hoek in Friesland een 4-2-nederlaag moest slikken vond niemand erg.

Bijzonder was wel dat de Zeeuws-Vlaamse ploeg het misschien wel vreemdste doelpunt van het seizoen maakte. De 3-2 kwam op naam van Rik Impens, maar de bal werd door scheidsrechter Paarhuis over de lijn gewerkt.

Na 66 minuten voetballen was Kyle Doesburg dicht bij een tweede doelpunt voor Hoek, maar de bal werd net voor de lijn weggewerkt. Impens kwam in balbezit, schoot vanaf de achterlijn op doel en zag de bal via een verdediger en scheidsrechter Paarhuis over de lijn gaan. Daarmee was Hoek terug in de wedstrijd en Hugo Vandenheede bracht ook nog twee van zijn belangrijkste spelers in. Gert-Jan van Leiden en Jonathan Constansia hadden rust gekregen, maar mochten in Harkema nog wel even in actie komen.

De bezoekers gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar het was de thuisploeg die als volgende scoorde. Van Leiden werd gehinderd, zag zijn inspeelpass onderschept worden en wachtte op het fluitje van de scheidsrechter. Die zag er echter geen overtreding in, het spel ging verder en invaller Jochem van Putten schoot de 4-2 binnen. Daarmee was Jordi de Jonghe, die voor rust goed weg kwam na een overtreding op aanvaller Pier Veldman, voor de vierde keer gepasseerd.

De nederlaag in Friesland was de achtste verliespartij van dit seizoen voor Hoek. De ploeg won negentien keer en speelde zeven keer gelijk. Hoek scoorde 82 keer en moest 55 treffers incasseren, waardoor het een doelsaldo van +27 had. Kyle Doesburg, die naar Stedoco vertrekt, was in de reguliere competitie met 25 goals topscorer van Hoek. Rik Impens schroefde zijn totaal in Harkema nog op tot achttien treffers.

In Harkema was het zaterdag vooral belangrijk dat Hoek geen kaarten of blessures zou oplopen. Dat lukte, waardoor de ploeg over vier dagen met een sterke basisploeg aan de play-offs kan beginnen. Tegenstander in die play-offs wordt VVSB. Hoek start woensdagavond met een thuiswedstrijd, de return is zaterdag in Noordwijkerhout.

Harkemase Boys-Hoek 4-2 (2-0). 28. Berwout Beimers 1-0, 32. Henny Bouius 2-0, 54. Kevin Mennega 3-0, 62. Rik Impens 3-1, 66. Rik Impens 3-2, 71. Jochem van Putten 4-2. Scheidsrechter: M.G. Paarhuis (Hellendoorn). Aantal toeschouwers: 350.

Harkemase Boys: Jouke Bosje; Jesse Renken, Jens Jurn Streutker, Iloba Achuna, Joris Voest; Johnny de Vries (63. Jochem van Putten), Kevin Mennega (81. Dennis van Duinen), Noureddine Boutzamar, Pier Veldman; Henny Bouious en Berwout Beimers (76. Jari Slort).