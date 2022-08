Hoek-trainer Björn de Neve verwacht een reactie van zijn spelers in duel met Barendrecht

De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist stelde vorige week teleur in Katwijk. Na een vlekkeloze oefencampagne kon Hoek tegen Rijnvogels geen vuist maken. ,,Het was een collectieve offday’’, zegt de Belgische oefenmeester. ,,We kregen te maken met een tegenstander die er heel veel energie in stopte, ons voortdurend onder druk hield en de opbouw verstoorde. Soms kwamen we er onderuit, maar leden we veel te makkelijk balverlies. We maakten te veel foute keuzes. De ontgoocheling en frustratie waren groot na afloop.’’