Hoek toont twee gezichten, maar lacht als laatste

Wat was het stil op sportpark Denoek, nadat de ingevallen Tyrone Fonville Sparta Nijkerk in 93ste minuut op gelijke hoogte had gebracht. Maar het slechte gevoel dat die 1-1 teweegbracht, veranderde nauwelijks een minuut later in een jubelstemming. Jeffred Bonsu, net een paar minuten in het veld, verzilverde zijn tweede en moeilijkste kans en schoot Hoek naar de eerste zege voor eigen publiek: 2-1.