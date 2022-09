Hoek tegen IJsselmeervogels: van Sam Ysebaert tot Thomas Verheydt

IJsselmeervogels is al jarenlang een pain in the ass voor Hoek. Dinsdagavond treffen de ploegen elkaar voor de twintigste keer in een officiële wedstrijd. Drie keer won Hoek slechts. En geteld vanaf 1993 slechts één keer in zestien wedstrijden.

Die ene overwinning staat nog bij menig Hoekenees in het geheugen geprent. In maart 2008 kreeg Hoek het stadionnetje in Spakenburg stil. Vooral door toedoen van Sam Ysebaert. Met een hattrick (twee kopballen en een geplaatst schot) zette hij een 4-2-zege in de steigers. Jeroen van den Broeke zette in de slotfase de kroon op het werk.

Die stunt in Spakenburg is nog altijd de enige zege van Hoek in Spakenburg. De andere twee overwinningen behaalde Hoek immers op eigen veld, ééntje in 1990 en ééntje in 1993. Sindsdien noteerde Hoek - op de Ysebaert-wedstrijd na - alleen nog maar gelijke spelen (zeven stuks) en nederlagen (acht stuks).

Volledig scherm Sam Ysebaert in actie voor Hoek. © Camile Schelstraete

Afscheidscadeau Thomas Verheydt

Nooit eerder speelde Hoek of een andere Zeeuwse club in de KNVB beker tegen IJsselmeervogels. Hoek speelde echter al wel eens in de landelijke districtsbeker tegen de grootmacht. In juni 2015 stonden ze tegenover elkaar in de finale. Op het veld van Hoek werd het 0-2.

De opvallendste speler in het veld was toen Thomas Verheydt, de huidige spits van ADO Den Haag. In dat seizoen (2014/2015) speelde Verheydt zich met een vracht doelpunten in de kijker bij profclubs. Zijn eerste én laatste goal dat seizoen maakte hij in en tegen Hoek. De eerste in de competitie, de laatste in die bekerfinale.

Het was zijn afscheidscadeautje voor IJsselmeervogels, want na dat duel tekende hij een profcontract bij MVV Maastricht. Via Crawley Town, Go Ahead Eagles en Almere City landde hij vorig seizoen in de stad waar hij is geboren, Den Haag, bij de plaatselijke ADO.

Volledig scherm Thomas Verheydt in het shirt van ADO Den Haag. © Pro Shots / Toon Dompeling