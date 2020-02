Hoek tankt vertrouwen met doelpuntrijke stunt bij koploper

Fabian Wilson staat na zijn schorsing te trappelen

10:07 HOEK - Na een serie van vier wedstrijden zonder overwinning, mag Hoek zaterdag op bezoek bij koploper Sparta Nijkerk. Met welke formatie Lieven Gevaert gaat starten is nog onduidelijk, maar één naam zet de trainer zeker in zijn basisopstelling: Fabian Wilson. De 29-jarige rechtsback kreeg tegen Goes een rode kaart en moest daardoor vorige week tegen Barendrecht (1-2) toekijken. ,,Ik geloof nog steeds in de vierde plaats.’’