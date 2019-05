Hoek stuurt De Dijk met monsterscore de hoofdklasse in

Hoek kijkt stiekem al verder dan duel met De Dijk

10 mei HOEK – De kans is groot dat enkele spelers die de laatste tijd vooral de bank warm hebben gehouden, zaterdag weer eens aan de aftrap staan bij Hoek. Kim van den Bergh ontbreekt tegen De Dijk door een rugblessure, terwijl Jonathan Constansia niet topfit is. ,,We nemen geen risico met Kim’’, zegt Hugo Vandenheede. ,,We hebben ook genoeg mogelijkheden om zijn afwezigheid op te vangen. De kaartenlast bij ons speelt ook een rol. We willen iedereen erbij hebben als de play-offs beginnen.’’