Hoek stunt en kegelt koploper Sparta Nijkerk als eerste omver

Schalkwijk weet dat derde divisie een vreemde competitie is: ‘Iedereen kan van elkaar winnen’

15 oktober HOEK - Wanneer Steve Schalkwijk voor het laatst tegen Sparta Nijkerk heeft gespeeld? De spits van Hoek hoeft over het antwoord niet lang na te denken. ,,Dat was nog met Goes’’, zegt de topscorer. ,,We verloren met 3-0, maar ik speelde toen echt één van mijn betere wedstrijden. Gino Coutinho stond daar nog onder de lat. Hij pakte echt vier of vijf ballen van mij.’’