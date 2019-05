Hoek staat na nederlaag tegen VVSB voor een zware opdracht

HOEK – In het heenduel in de eerste ronde van de play-offs liet Hoek woensdagavond twee gezichten zien. Voor rust was de ploeg van trainer Hugo Vandenheede duidelijk de onderliggende partij tegen VVSB, dat dankzij twee goals van Frank Tervoert met 0-2 leidde. In de tweede helft toonde Hoek veerkracht, kwam terug tot 2-2, kreeg een grote kans om op voorsprong te komen, maar verloor uiteindelijk met 2-3.

Het maakt de opdracht voor de return van zaterdag in Noordwijkerhout op het eerste oog een loodzware. Al volstaat een overwinning met één doelpunt om een verlenging af te dwingen. Uitdoelpunten tellen in de play-offs niet dubbel. Als het zaterdag 0-1, 1-2, 2-3 of een andere overwinning voor Hoek met één doelpunt verschil wordt, volgt een verlenging van twee keer vijftien minuten en daarna eventueel strafschoppen, uiteraard via het ABBA-systeem.

Wil Hoek zaterdag kans maken, dan zal het vanaf de eerste minuut moeten spelen zoals het dat woensdag in de eerste fase na rust deed. Want de eerste helft was er één om snel te vergeten, al zal die de komende dagen nog uitgebreid geanalyseerd worden. Hoek begon nog wel aardig aan het duel en had in de openingsfase het initiatief. Dat vond VVSB niet erg, want de ploeg van trainer Eric Meijers liet daarna zien dat het razendsnel kon omschakelen van verdedigen naar aanvallen.

Na tien minuten kreeg VVSB een vrije trap aan de rechterkant, die snel werd genomen. Tommy Bekooij had even tijd, leverde een voorzet op maat af en zag hoe Frank Tervoert die vogelvrij kon binnenkoppen (0-1). Vandenheede had voor een 3-5-2-systeem gekozen, met Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden en Kim van den Bergh centraal achterin als trio. Het pakte niet goed uit, want bij de openingstreffer was niemand in de buurt van Tervoert te vinden en daarna maakte VVSB ook een paar keer gretig gebruik van de ruimte die achterin lag bij Hoek.

Ruben de Jager, die de rechterflank moest bestrijken, kwam weinig in het spel voor, omdat heel veel over links ging, via de snelle Karim Bannani. Hij was een paar keer gevaarlijk, maar werd in de omschakeling ook gepakt door zijn directe tegenstander Richelo Fecunda. De snelle rechtsback van VVSB dook na 37 minuten slim de ruimte in en leverde een voorzet af, die aan de tweede paal werd binnengeschoten door opnieuw Tervoert.

De 2-0-voorsprong was meer dan terecht, omdat VVSB voor dat tweede doelpunt al een paar dotten van kansen had laten liggen. Na 27 minuten verspeelde Van Leiden de bal bijvoorbeeld voor zijn eigen strafschopgebied aan Bekooij. De topscorer van de ploeg uit Noordwijkerhout had een vrije doortocht maar schoof de bal naast. Tervoert kopte daarna de 0-2 binnen, maar stond buitenspel. Zijn tweede van de avond maakte hij daarna alsnog.

Daardoor stond Hoek halverwege op een pijnlijke achterstand. Vandenheede besloot terug te grijpen op het vertrouwde 4-3-3-systeem, met De Jager als rechtsbuiten en Gianni Tiebosch vanaf links. De Brabander, die naar FC Oss vertrekt, kreeg binnen een minuut al een goede schotkans maar mikte veel te hoog. Daarna nam Hoek het initiatief en kwam twintig minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Tiebosch bediende Impens, die de verre hoek vond (1-2). Diezelfde Impens leverde vijf minuten later een fijne voorzet af, die door Kyle Doesburg heel knap werd binnengekopt: 2-2.

Jonathan Constansia kreeg vervolgens een kans om Hoek voor het eerst op voorsprong te zetten, maar raakte de bal maar half met links. Eric Meijers, de trainer van VVSB, haalde Tervoert naar de kant en bracht de snelle Lulinho Martins in. Et bleek een gouden wissel. Constansia ging net onder de bal door, Martins troefde Van Leiden op snelheid af maar stuitte op doelman Jordi de Jonghe. De meegekomen Lovette Felicia schoof de bal vervolgens wel langs De Jonghe: 2-3.

Invaller Thomas van Renterghem miste vervolgens een kans op de 3-3, aan de andere kant redde Van Leiden op een inzet van Bekooij, nadat De Jonghe onder een voorzet door was gegaan. Het bleef daardoor bij 2-3, waardoor Hoek voor de return in Noordwijkerhout niet de beste kaarten in handen heeft. De vele spectaculaire duels in de Champions League en bijvoorbeeld de wedstrijd van dinsdagavond in de play-offs om promotie naar de eredivisie tussen Go Ahead Eagles en RKC (4-5) hebben echter bewezen dat het nog alle kanten op kan.

Hoek-VVSB 2-3 (0-2). 10. Frank Tervoert 0-1, 37. Frank Tervoert 0-2, 70. Rik Impens 1-2, 75. Kyle Doesburg 2-2, 81. Lovette Felicia 2-3. Scheidsrechter: R.H. Hensgens (Landgraaf). Gele kaart: Gianni Tiebosch, Jonathan Constansia (beiden Hoek) en Tomas Arroyo (VVSB). Aantal toeschouwers: 1100.

Hoek: Jordi de Jonghe; Ruben de Jager (66. Thomas van Renterghem), Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden, Kim van den Bergh, Karim Bannani; Reguillo Vandepitte, Gianni Tiebosch, Jonathan Constansia; Rik Impens en Kyle Doesburg.