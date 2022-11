Hoek staat dankzij Gertjan Martens nog maar drie punten achter koploper

DERDE DIVISIEHoek won zaterdag met 0-1 bij Volendam in de derde divisie. Het trok de winst over de streep in een saai duel. Door die winst deed de ploeg fantastische zaken in de derde divisie, want de achterstand op koploper GVVV is nog maar drie punten.