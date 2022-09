Hoek speelt uitstekend, tot de 40ste minuut

Bannani had zojuist het chagrijn van de ruime nederlaag in Woerden van zich afgespoeld voordat hij de kleedkamer uitstapte. Voor de Hoekse speler was het bijzonder. Het was alweer even geleden dat hij dit ritueel meemaakte. In de laatste competitiewedstrijd van afgelopen jaar kreeg hij een rode kaart in het duel met VVOG. Hij stond hoofd tegen hoofd en gaf de tegenstander vervolgens een ‘tikje’. Het leverde hem toen vijf duels schorsing. Zaterdagmiddag was de verdediger weer inzetbaar. ,,De trainer had ook het vertrouwen om mij direct in de basis te zetten. Dat was nodig ook, want we hebben nogal wat blessures.”