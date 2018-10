Hoek speelt 360 kilometer van huis, net geen record

Het record dit moment dateert van acht jaar geleden. Hoek speelde toen in de net ingevoerde topklasse en kwam daarin uit tegen Harkemase Boys uit het Friese Harkema. Dat was 339 kilometer rijden vanuit Hoek. En dan hebben we het nog niet eens over de extra kilometers die het Belgische smaldeel uit de selectie eerst nog moet afleggen van huis naar vertrekplek Hoek.

Er zijn in het verleden al meer Zeeuwse clubs afgereisd naar Groningen voor een uitwedstrijd. Goes vierde er vorig seizoen bijvoorbeeld zijn promotie naar de derde divisie door Be Quick 1887 in eigen huis met 0-2 te verslaan. In 1962 reisde Vlissingen af naar Groningen in de strijd om de landstitel. Daar trof het Velocitas 1897 (eindstand 2-2).

Jan Mulder

Volledig scherm Jan Mulder was in 1964 ver van huis een plaag voor de defensie van Vlissingen. © ANP Kippa De verste uitwedstrijd van een Zeeuwse club ligt echter nóg dieper in Groningen. In het seizoen 1963/1964 speelde Vlissingen ook om het landskampioenschap bij de amateurs. Daarin speelde het tegen WVV uit Winschoten, een veel noorderlijkere plaats vind je bijna niet in Nederland. Vlissingen moest er enkele reis 387 kilometer voor afleggen.

Vlissingen speelde in die kampioenscompetitie twee keer tegen WVV, uit en thuis. Die duels werden in één weekeinde afgewerkt. Op 6 juni 1964 speelde Vlissingen in Winschoten met 1-1 gelijk, een dag later werd de thuiswedstrijd met 0-5 verloren. De goals werden gemaakt door publicist en tv-personality Jan Mulder (3x) en Sietze Veen (2x), beiden werd later international.

In onderstaande tabel staan de tien wedstrijden waarvoor Zeeuwse mannenteams de meeste kilometers moesten afleggen. Aanvullingen zijn vanzelfsprekend welkom. Duels met HHC Hardenberg (Hoek), SC Enschede (Middelburg), Quick’20 (Vlissingen en Middelburg), ONS Boso Sneek (Vlissingen) zijn 300 plus, maar vallen net buiten de top 10.

IJzendijke

Een bijzondere vermelding verdienen de voetbalsters van IJzendijke. De afgelopen twee seizoen hebben zij diverse monstertrips gemaakt in de hoofdklasse. Vanuit IJzendijke waren de trips naar Heerenveen (tegen VV Heerenveen én Heerenveense Boys, 321 kilometer), naar Driesum (tegen Viod, 369 kilometer) en naar Groningen (tegen Oranje Nassau, 370 kilometer) zeer tijdrovend.