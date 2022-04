Hoek snijdt zichzelf in de vingers tegen hekkensluiter

Een moetje voor Hoek. De Zeeuwse subtopper stond slechts zeven punten achter de koploper. Zaterdag stond de wedstrijd tegen DOVO, de nummer laatste van de derde divisie. Daarmee is het een concurrent van Goes in de strijd tegen degradatie. Hoek kon Goes dus een handje helpen in die strijd.

Werkelijk dramatisch, was de start van Hoek op sportpark Denoek. Binnen slechts vijftien minuten sloeg de hekkensluiter niet één maar twee keer toe. Een achterstand ombuigen, is niet onbekend voor Hoek. In de vorige wedstrijd won het 2-3 na een 1-0 achterstand. Voor Hoek was de klus dus duidelijk: weer drie doelpunten maken.

Hoek wist voor rust maar niet een gat te vinden in de Veenendaalse defensie. Een aantal tellen voordat de scheidrechter voor de rust floot, was daar dan eindelijk de bevrijdende aansluitingstreffer. Giovanni Delannoy kopte de bal in de kruising.

Opnieuw start Hoek slecht aan een helft, dit keer de tweede. Na namelijk twee minuten krijgt Jordi de Jonghe de derde van de middag om zijn oren, 1-3. Ondanks veel druk en kansen van Hoek kwam het tot 2-3. Daarmee snijdt Hoek zichzelf diep in de vingers.