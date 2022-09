Hoek schrijft historie: 11 Belgen in de basis

Hoek speelt zaterdag voor de eerste keer in zijn historie een competitiewedstrijd met elf Belgische voetballers in de basis. Met dit volledig buitenlandse team (ook de trainer is een Belg) begint het in de derde divisie aan zijn derde competitieduel, uit bij GVVV in Veenendaal.

Hoek is de afgelopen decennia groot geworden met de inbreng van Belgische spelers. In dat gezelschap was doorgaans echter ook een prominente rol van Nederlandse spelers weggelegd. Zaterdag even niet. De Nederlandse inbreng start tegen GVVV op de bank: de aanvallers Steve Schalkwijk, Sylvio Hage en Jahrdell Constansia en doelman Finn Murre. Met Roysel James en Fabian Wilson heeft Hoek nog twee Nederlanders in de selectie, maar zij zijn geblesseerd.

In de bekerwedstrijd tegen JOS en in de eerste twee competitiewedstrijden waren er al korte periodes in de wedstrijd waarin Hoek met elf Belgen speelde. Dat was telkens als Steve Schalkwijk eruit ging voor Gilles Vandecandelaere en een aantal minuten later Jahrdell Constansia erin kwam voor een andere Belgische speler.

In de competitie is een startend elftal Belgen een primeur voor Hoek. In de KNVB beker trad de club in 2001 echter al eens aan met elf buitenlanders, namelijk tien Belgen en één speler uit Sierra Leone (Musa Kanu). De tegenstander in de poulefase van de KNVB beker was toen profclub RBC uit Roosendaal, die de ‘semi-interland’ met 4-0 won.

Hieronder de Belgische basiself van Hoek.

Volledig scherm Het historische wedstrijdformulier van Hoek. © PZC