Hoek reist op een roze wolk af naar Assen: ‘Laten we hopen dat we de goede flow kunnen behouden’

,,Laten we hopen dat we de goede flow kunnen behouden’’, zegt Ongena, die zaterdag met zijn ploeg in Assen op bezoek gaat bij ACV. Hoek won op 6 oktober bij ASWH (0-3), kraakte daarna ook de code tegen koploper Dovo (6-0) en moest na een enerverende wedstrijd pas na verlenging buigen voor eredivisionist SC Heerenveen (2-4).

,,Doordat we vorige week vrijaf waren hebben we er wat langer van kunnen genieten’’, meent Ongena. ,,Nu zijn de hoofdjes weer leeggemaakt. Er is deze week goed en scherp getraind. Als we tegen ACV een goed resultaat kunnen boeken, maken we aansluiting met de subtop.’’