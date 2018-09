Hoek pakt in knotsgekke slotfase toch nog een punt

Het was een niet meer verwacht einde, van een wedstrijd die in de slotfase toch nog een spektakelstuk werd. Halverwege leidde Quick Boys met 1-2, tien minuten voor tijd kwam Hoek langszij dankzij een prachtige treffer van Fabian Wilson (2-2), na voorbereidend werk van Jonathan Constansia. Vervolgens miste Hoek twee kansen om voor het eerst op voorsprong te komen, leek Quick Boys toch nog met drie punten naar huis te gaan, maar zat het venijn in de staart: 3-3.

Waar na afloop ook over werd gesproken, was het bizarre eigen doelpunt van Lionel Fitsch. Quick Boys was na 16 minuten op voorsprong gekomen uit een strafschop van Kelvin Maynard, gegeven na een handsbal van Vandepitte. Drie minuten later kreeg Hoek zelf ook een strafschop, die door Rik Impens werd benut (1-1). Na 26 minuten verzuimde scheidsrechter Thijs te fluiten na een duw in de rug van Vandepitte, waarna Fitsch de bal met een volley van zo’n 40 meter terugspeelde op zijn eigen doelman. De bal vloog over Jordi de Jonghe binnen: 1-2.