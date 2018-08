Hoek overtuigt in bekerduel met ADO’20

HOEK – Na afloop van de eerste officiële wedstrijd van het seizoen waren er louter tevreden gezichten te zien in Hoek. De ploeg van de nieuwe trainer Dennis de Nooijer overtuigde in het bekerduel tegen ADO’20 en versloeg de derdedivisionist uit Heemskerk met 3-0. Daardoor wacht woensdagavond om 20.00 uur een uitwedstrijd tegen Gemert, in de tweede kwalificatieronde van de KNVB beker.

Een week na de nederlaag in het oefenduel met Goes (2-1) liet Hoek een ander gezicht zien. De ploeg van De Nooijer overtuigde en liet zien gedisciplineerd en als team te kunnen spelen. In de eerste helft was het al de bovenliggende partij maar kon het lange tijd geen echte mogelijkheden creëren. Vlak voor rust werd de ban gebroken door Rik Impens. De Belg, vorig seizoen topscorer van de naar de derde divisie gepromoveerde club, werd bediend door Kyle Doesburg en schoot hard en hoog raak.

Meteen na rust scoorde Hoek opnieuw en het was geen toeval dat Gianni Tiebosch aan de basis van het doelpunt stond. De Brabantse middenvelder, overgekomen van Baronie, speelde een dijk van een wedstrijd en draaide zich vijf minuten na rust weer eens knap vrij. Zijn voorzet werd met een halve omhaal heel fraai afgerond door Jonathan Constansia (2-0). Voor de flankaanvaller was het de beloning voor een goede wedstrijd. Constansia was dreigend, werkte zich een slag in de rondte en was altijd aanspeelbaar.

ADO’20, de oude ploeg van de achterin bij Hoek soeverein spelende Gert-Jan van Leiden, kon nauwelijks iets creëren en ontsnapte na 73 minuten aan een grotere achterstand. Ruben de Jager werd na een solo gestuit door de doelman, waarna Kyle Doesburg de bal in het verlaten doel kon plaatsen. Zijn inzet kwam echter van de lat terug het veld in. Vier minuten later maakte Doesburg zijn misser goed. Constansia veroverde de bal na een corner voor ADO’20, Tiebosch stuurde Doesburg de diepte in, waarna Impens op maat werd bediend: 3-0.

Daarna vond Dennis de Nooijer het tijd om te wisselen. Sven Mbikulu verving de wat aangeslagen Kim van den Bergh, Sidy Ceesay kwam na 86 minuten voor Impens en twee minuten voor tijd was Levi Mombarg de vervanger van Constansia. Bij één van zijn eerste balcontacten was de aanvaller van Zeeland Middelburg bijna trefzeker. Mombarg ging alleen op doelman Mats van der Wijst af, zocht een hoek uit maar zag zijn inzet via de binnenkant van de paal voorlangs gaan. Daardoor bleef het bij 3-0, maar daar maakte niemand bij Hoek een punt van.

Woensdag wacht het volgende bekerduel. Dan gaat Hoek op bezoek bij zondag-hoofdklasser Gemert. Het duel in Noord-Brabant begint om 20.00 uur.

Hoek-ADO’20 3-0 (1-0). 43. Rik Impens 1-0, 50. Jonathan Constansia 2-0, 77. Rik Impens 3-0. Scheidsrechter: R. de Cock (Tilburg). Gele kaart: Rik Impens (Hoek). Aantal toeschouwers: 750.