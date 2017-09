Hoek nog in onzekerheid: FC Lisse spant kort geding aan

Het bestuur van de tweede divisionist uit de Bollenstreek stuurde dinsdagmiddag een dagvaarding naar de burelen in Zeist en haalt de zaak nu naar de rechtszaal. De KNVB liet FC Lisse en Hoek maandag weten dat de penaltyreeks - op onreglementaire wijze verlopen door het toepassen van de ABBA-methode - ongeldig werd verklaard en dat beide clubs woensdag 4 oktober in de herkansing moeten.



FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee liet in een eerste reactie aan de website VoetbalInDeBollenstreek.nl al optekenen dat hij 'in de lach schoot' na het horen van het besluit van de KNVB. Het bestuur vergaderde dinsdag over de kwestie en besloot tegen het besluit in beroep te gaan.