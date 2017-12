Hoek na onnodig spannend slot langs koploper Noordwijk

Hoek begon het duel tegen de lijstaanvoerder, die dit seizoen nog maar één keer verloor, in een 4-4-2-formatie. De ploeg speelde goed vanuit de organisatie en deed zeker niet onder voor de Zuid-Hollanders. Sterker nog: het was gevaarlijker dan de thuisploeg. Bram Leroy kreeg al na acht minuten een grote kans, maar stuitte op de keeper. Ook Douwe Zeegers kon een prima mogelijkheid niet omzetten in een doelpunt.

De druk op Noordwijk bleef aanhouden, maar die ploeg kon aardig stand houden. Pas na 25 minuten lukte het Hoek de ban te breken. Een voorzet van Fabian Wilson, die in de diepte werd gestuurd door Rik Impens, werd in het strafschopgebied met de arm beroerd door een verdediger van Noordwijk. De scheidsrechter floot meteen af en gaf een penalty. Stef de Backer nam plaats achter de bal en bracht Hoek verdiend op voorsprong.

Hoewel de Zeeuwen voor rust nog even in de verdrukking kwamen, bleef de 0-1 tot de rust op het scorebord staan. Na de pauze ging Hoek meteen op zoek naar een tweede goal en die vond het bijna. Een inzet van Impens belandde via de keeper op de paal. Maar toen Noordwijk na 67 minuten met tien man verder moest, Sander Bosma kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood, leek het duel ook bij de 0-1-stand min of meer al beslist.

Toch leunde Hoek niet achterover. De ploeg bleef goed voetballen en wilde het karwei zo snel mogelijk afmaken. Nog geen tien minuten na de rode kaart leidde die spelopvatting tot de 0-2. De bedrijvige Impens werd weggestuurd en gaf voor, Martijn Le Congé liep de bal in eigen doel. Toen Sidy Ceesay er zeven minuten voor tijd ook nog 0-3 van maakte, leek de klus voor Hoek geklaard en de overwinning op zak.

Maar niets was minder waar. In de slotfase werd het nog ongekend spannend. Toen Emiel Wendt er in de negentigste minuut 1-3 van maakte en Le Congé zijn foutje enigszins rechttrok met de 2-3, was het nog even billenknijpen voor Hoek. Maar waar de ploeg van trainer Jannes Tant de laatste weken vaak met zichzelf en de tegenstander worstelde, hield de formatie nu wel stand. En zo boekte het een krappe, maar toch knappe overwinning.

Noordwijk-Hoek 2-3 (0-1). 25. Stef de Backer 0-1 (strafschop), 75. Martijn Le Congé 0-2 (eigen doelpunt), 83. Sidy Ceesay 0-3, 90. Emiel Wendt 1-3, 90+2. Martijn Le Congé 2-3. Scheidsrechter: R.H. Heensgens (Landgraaf). Gele kaart: Douwe Zeegers, Fabian Wilson en Birgen Martens (allen Hoek). Rode kaart: Sander Bosma (2x geel).