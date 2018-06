Hoek na 1-3-zege op Ajax op weg naar derde divisie

AMSTERDAM - Hoek heeft dinsdagavond tijdens de finale van de nacompetitie een forse stap gezet op weg naar de derde divisie. De Zeeuws-Vlamingen wonnen in Amsterdam de uitwedstrijd tegen Ajax met 1-3. Zaterdag is de return in Hoek.

Hoek begon wat onrustig en moest het initiatief aan de thuisploeg laten. Die dwong wel een aantal corners af, maar kon nog niet voor groot gevaar zorgen.

In de slotseconden van de eerste helft was Verbrugge nog dicht bij de openingstreffer voor Hoek. De kans ging er echter niet in en direct werd er gefloten voor het rustsignaal, zodat het halverwege nog altijd 0-0 stond.

In de 54ste minuut eindigde een goede aanval van Hoek met een corner die werd overgekopt door Kim van den Bergh. In de 59ste minuut was het wel raak voor Hoek en knalde Sidy Ceesay op aangeven van Ruben Besuyen de 0-1 in de touwen.

Volledig scherm Hoek kon in de 69ste minuut weer juichen bij de 0-2 van Bram Leroy. © Stefan Maas

Tien minuten was het weer raak voor Hoek. Ditmaal door Bram Leroy van buiten de zestien: 0-2. Keeper Jordi de Jonghe hield zijn doel schoon bij de eerste grote kans voor Ajax in de 74ste minuut. Vijf minuten later stond Hoek al met één been in de derde divisie, nadat Titas Vitukynas voor de 0-3 tekende.

Ajax deed in de slotfase nog iets terug om de return in Hoek enigszins spannend te houden. Via Roy Deken kwamen de Amsterdammers in de 84ste minuut op 1-3.