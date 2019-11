Hoek moet in Ermelo tevreden zijn met een punt

DERDE DIVISIEERMELO – Na twee dikke nederlagen op rij, met in totaal tien tegentreffers, was de nul zaterdagmiddag heilig voor Hoek. Tegen het sterke DVS’33, toch één van de titelkandidaten in de derde divisie, begon de ploeg met vijf verdedigers en dat pakte goed uit. De ploeg hield de nul, kreeg zelf een aantal prima mogelijkheden, maar doelpunten vielen er niet op het kunstgras in Ermelo: 0-0.

Die uitslag zorgde voor gemengde gevoelens bij Hoek. Een punt tegen DVS’33, daar hadden ze vooraf waarschijnlijk wel voor getekend. Maar door de kansen die de ploeg in Ermelo kreeg, was daar toch het gevoel dat er misschien wel meer in had gezeten. Aan de andere kant: DVS’33 kreeg over 90 minuten gezien ook een paar dotten van kansen. De thuisploeg opereerde echter in een te laag tempo en is nog ver verwijderd van de topvorm.

Lees ook PREMIUM Hoek ook tegen sterk DVS’33 nog zonder Erwin Franse Lees meer

Daar mag Simon Ouaali aan gaan werken. DVS’33-Hoek was voor de nieuwe trainer zijn debuut. Ouaali is de opvolger van de onlangs opgestapte Richard Plug. De nieuwe oefenmeester zette een superaanvallende opstelling op het wedstrijdformulier, met voorin het kwartet Benjamin Roemeon, Joshua Patrick, Olivier Pilon en oud-prof Rafaël Uiterloo. Lieven Gevaert zette er vijf verdedigers tegenover. Reguillo Vandepitte zakte een linie en speelde tussen de centrale verdedigers Alexander Embrechts en Roycel James in.

Het aanvallende gevaar moest daardoor mede van de backs Fabian Wilson (rechts) en Karim Bannani (links) komen. Dat lukte aardig, waarbij de grootste kans voor Bannani was. De linksback werd diep gestuurd door Jonathan Constansia, kwam schuin voor doelman Daan Huiskamp, maar kon net niet afronden. En zo kreeg Hoek voor rust meer mogelijkheden, maar scoorde het niet. Steven Smulder was dichtbij de 0-1, een vrije trap van Rik Impens zeilde net naast de verkeerde kant van de paal.

Knappe reflex

DVS’33 was als eerste dicht bij een doelpunt geweest, via Joshua Patrick. De spits, vorig seizoen in het shirt van Dovo goed voor 37 goals, schoot de bal prima in maar Jordi de Jonghe redde met een knappe reflex. De doelman maakte, na tien tegentreffers in de laatste twee duels, een goede indruk en speelde een prima wedstrijd. Net als zijn ploeggenoten, die nu wel lieten zien gedisciplineerd vanuit de organisatie te kunnen voetballen.

Het systeem met vijf man achterin pakte dus goed uit, alleen miste Hoek daardoor aan de andere kant van het veld wel wat stootkracht. Ruben de Jager legde veel vuile meters af, Robin Nelis speelde in fases sterk als aanspeelpunt. Jonathan Constansia was, terug op het middenveld, één van de sterkhouders. In de slotfase was de pijp bij een aantal spelers leeg en voerde DVS’33 de druk op. Bij Hoek was de diepgang op de flanken weg, na het uitvallen van de geblesseerde Bannani en de aangeslagen Wilson, die een paar trappen had gekregen. Toch hield Hoek stand en mocht het uiteindelijk een verdiend punt koesteren.

DVS’33-Hoek 0-0. Scheidsrechter: S. Shukrula (Alkmaar). Gele kaart: Frank van der Burg (DVS’33) en Fabian Wilson (Hoek). Aantal toeschouwers: 850.

DVS’33: Daan Huiskamp; Frank van der Burg (46. Enrico Patrick), Basil Camara, Jeremy Jonker; Roald de Vries, Coen Vloedgraven, Oktay Öztürk; Benjamin Roemeon, Joshua Patrick, Olivier Pilon (66. Sofian Moro) en Rafaël Uiterloo.