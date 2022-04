Hoek laat zege in blessuretijd uit handen glippen: 3-3

PODCAST PZC Voetbal Podcast #25: Zeeuwse Superboe­ren, (on)eerlijke vlaggers en trainen bij Ajax 1

We vieren een jubileum, want dit is de 25ste aflevering van het seizoen. Presentator Juriën Dam praat met de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft onder meer over de verrichtingen van clubs als Goes, Hoek, Kloetinge en Terneuzense Boys, die allemaal niet wisten te winnen.

